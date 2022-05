Caccia al biglietto per la Virtus

TagsbiglietteriaParte questa mattina alle 9:30 la caccia al biglietto per il match di venerdì sera alle 20:30 contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna e testa di serie numero 1 per i prossimi playoff Scudetto.



BIGLIETTERIA



Da lunedì a giovedì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00



Venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30 orario di inizio della partita



CLUB HOUSE



Ovviamente sarà aperta anche la Club House, non solo per tutta la settimana con il solito orario 09:00 – 13:00 ma anche in occasione della partita contro la Virtus prima del match per un aperitivo prepartita e poi dopo l’incontro per incontrare i giganti nel post game.







Sassari, 2 maggio 2022



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna