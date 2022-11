Carangelo fa festa con l'Italia

TagsDinamo WomenDebora Carangelo festeggia la qualificazione matematica ad Eurobasket 2023, grazie al doppio successo, prima con la Svizzera poi con la Slovacchia, che regala alle azzurre il passo per la massima competizione continentale.



ITALIA - SLOVACCHIA 81-60



Le ragazze di Lardo, dopo il nettissimo successo contro la Svizzera, non hanno problemi a battere anche la Slovacchia con un perentorio 81-60. Miglior marcatrice Costanza Verona, mentre Debora Carangelo si ritaglia 13 minuti in campo.



In virtù del primo posto in classifica del girone H con 4 vittorie in altrettante partite l’Italia è già qualificata.



Sassari, 27 novembre 2022



