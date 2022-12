Carangelo lancia la sfida

TagsDinamo WomenConferenza stampa di Debora Carangelo, in vista della trasferta di Brescia, prima partita del girone di ritorno di campionato e della sfida storica di Sassari nei playoff di Eurocup contro Venezia:



“Siamo arrivate un po’ stanche agli ultimi appuntamenti, forse anche un po’ mentalmente, abbiamo pagato un paio di leggeri infortuni che sono rientrati, visto che Joyner e Anna si sono allenate ieri con noi, siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto, ma vogliamo migliorare e ricominciare nel migliore dei modi l’anno contro una squadra che ha bisogno di punti come Brescia, sono giovani, hanno talento, ma noi non dobbiamo abbassare la guardia”



Avete trovato subito una bella chimica di squadra



“Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo chimica, nessuna si lamenta e questo può capitare in una squadra, ci aiutiamo tra di noi, sappiamo il nostro ruolo e la responsabilità che abbiamo, siamo in otto, ma stiamo dimostrando, anche togliendoci qualche sassolino dalla scarpa, che possiamo giocare a questo livello, che dopo le big c’è anche Sassari e probabilmente questo non se lo aspettava nessuno”



Il passaggio in Eurocup è un bellissimo regalo



“A Londra, abbiamo giocato una grande partita, forse una delle migliori, eravamo concentrate, sapevamo che dovevamo vincere per passare, l’Eurocup è affascinante, è una storia a sè e noi giocheremo contro Venezia, ma prima pensiamo a Brescia”



“Cerco di aiutare tutte le mie compagne, conosco la situazione di chi magari gioca per la prima volta in Italia o è rookie, cerco di mettere al servizio della squadra la mia esperienza, ma ho compagne molto brave e che danno tutto, Sam Thomas è già molto avanti, anche Joyner si è integrata perfettamente”







