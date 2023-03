ChainOn.it nuovo sponsor Dinamo

TagsDinamoSu ChainOn.it, il marketplace delle sponsorship, sono acquistabili, con la stessa semplicità, velocità e sicurezza con cui si acquista un prodotto online, pacchetti di sponsorizzazione esclusivi ad un prezzo competitivo. Una grande opportunità anche per piccole, microaziende e studi professionali







Per un’impresa micro o piccola oppure per uno studio professionale, sponsorizzare un club al vertice della pallacanestro italiana come la Dinamo Sassari è un ottimo modo per farsi conoscere in Sardegna e nel Mondo, rinforzare l’immagine grazie alle emozioni, costruire relazioni empatiche con i clienti invitandoli alle gare in casa. Ma in concreto quanto costa? Più o meno di un’altra forma di pubblicità? Come può avvenire l’acquisto? A chi possono rivolgersi gli interessati?



Sponsorizzare è il modo di comunicare più efficace perché dà un’anima a un prodotto o a un servizio e, a parità di ritorni, ha prezzi più bassi di altre forme di pubblicità. Da oggi, per di più, è semplicissimo, perché il club del Presidente Sardara, attraverso la partnership con ChainOn.it, il marketplace delle sponsorizzazioni, vende online pacchetti per le aziende di ogni dimensione con la stessa semplicità con cui un prodotto viene commercializzato su una piattaforma come Amazon o Subito.it.



Dinamo Sassari è infatti la 1^ società sportiva professionistica della Sardegna a fruire di Chainon Exclusive, un’area del marketplace privata e personalizzata dove il Club offre, negozia e vende pacchetti promo-sponsorizzativi in modo semplice, immersivo e veloce, tanto da permettere agli investitori di essere in campo già per la prossima partita interna di Campionato con Pallacanestro Varese il prossimo 18 marzo (www.chainon.it/dinamosassari).



I pacchetti, in offerta limitata, consentono di ospitare clienti, fornitori e personale dello sponsor negli ambienti vip all’interno del PalaSerradimigni e di promuovere il proprio marchio sui led durante le gare di Campionato. L’investimento, oltre ad un prezzo competitivo, non ha alcun costo di intermediazione per le aziende e gode della completa deducibilità a bilancio.



ChainOn.it è una delle realtà emergenti del panorama della comunicazione e sta rivoluzionando la sponsorizzazione con il suo marketplace dove aziende locali, nazionali, internazionali (gli investitori) e società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi (i venditori), grazie a tecnologie all’avanguardia come intelligenza artificiale e blockchain, si incontrano virtualmente in Rete, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi. Il tutto all’insegna della velocità, dell’innovazione, della trasparenza e del risparmio: le commissioni sulle compravendite su ChainOn, a totale carico della parte venditrice, sono inferiori di oltre il 75% a quelle medie di mercato.







Dichiarazioni







Stefano Sardara – Presidente Dinamo Sassari



“Siamo veramente felici dell’opportunità di collaborare con ChainOn e di mettere in vetrina il prodotto Dinamo, accessibile nel modo più semplice possibile. Avere la possibilità di sfruttare tecnologie di avanguardia, riuscendo ad innovare risparmiando con la massima trasparenza è qualcosa che fa parte del modo di intendere lo sport della nostra realtà professionistica, un modo efficace e moderno per accedere alla miglior partnership. Sponsorizzare non deve essere visto come un costo ma come una grande chance di capire come valorizzare il proprio prodotto.”







Giovanni Palazzi - Founder e CEO di ChainOn



“Dinamo Sassari non è solamente uno dei team più rappresentativi del basket italiano ma ormai un simbolo della Sardegna in Italia e all’estero. Siamo orgogliosi che abbia condiviso con noi e con altre centinaia di organizzazioni sportive, tra cui Torino FC, Team LCR Honda, Virtus Segafredo Bologna, Lega Pallavolo Serie A, Lega Pro, Lega Nazionale Pallacanestro, la visione di un mercato della sponsorizzazione digitalizzato e disintermediato, in cui è possibile stringere accordi di partnership in modo veloce, sicuro, trasparente, superando ogni confine. Un mondo nuovo che apre opportunità soprattutto per le piccole e medie imprese e i liberi professionisti che spesso pensano, sbagliando, che sponsorizzare abbia costi più elevati e, al contempo, non sanno cosa e come acquistare. Con Chainon.it in modo semplice si possono scoprire i formati in vendita, analizzarli senza pressione e, se si vuole, negoziarli e comprarli dalla propria scrivania scoprendo che lo sport, grazie ad un coinvolgimento senza eguali, è un media ai vertici dell’efficacia.”







Sassari, 16 marzo 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna