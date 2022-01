“Ci è mancata la freddezza nel finale”

Tagscampionato LBALe parole di coach Piero Bucchi



Il commento in sala stampa del tecnico della Dinamo Banco di Sardegna Piero Bucchi: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo rimasti attaccati alla gara fino all’ultimo contro una squadra che sappiamo sta vivendo un momento di forma eccellente e su un campo complicato. Siamo arrabbiati ed è giusto, non possiamo essere contenti dopo una sconfitta, ma credo che ci siano tante cose buone da portare via da questa partita perché abbiamo giocato contro un avversario che in questo momento è unanimemente riconosciuta come una delle squadre più in condizione. Se devo fare una disamina globale della partita devo dire che abbiamo fatto una buona gara, alla fine loro hanno avuto più freddezza nei momenti finali ed è qualcosa su cui dovremo lavorare”.







Sassari, 23 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna