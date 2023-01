'Ci aspetta una grande sfida'

TagsDinamo LabNella club house societaria è stata presentata anche la super sfida della 9^ giornata del campionato di serie A in carrozzina che vedrà la Dinamo contro la capolista imbattuta Santo Stefano.



Il capitano Claudio Spanu ha parlato ai giornalisti:



“Siamo molto carichi per giocarci questa partita al massimo, conosciamo il valore di Santo Stefano ma siamo orgogliosi di poter essere competitiva in un match così importanti. Siamo cresciuti tanto dalla partita di andata, loro erano rodati e avevano già l’ossatura consolidata, noi siamo andati migliorando, avevamo tanti giocatori nuovi, dovevamo trovare la chimica di squadra. Penso che abbiamo raggiunto un ottimo livello, ci giocheremo i playoff, le semifinali di Coppa Italia e le qualificazioni all’Eurolega 3, abbiamo tanti obiettivi e proviamo ad arrivare ovunque fino in fondo”



“La società ha fatto grandi sforzi per poter costruire una squadra competitiva, il mio ruolo è cambiato, ho meno responsabilità offensive perché abbiamo tanti giocatori che possono far canestro, io cerco di aiutare i miei compagni, di essere un po’ il collante. All’andata erano usciti per falli Berdun e Esteche che sono fondamentali per noi, vediamo che partita viene fuori, sicuramente sarà una grande giornata di basket e speriamo che il pubblico possa essere numeroso”



Palla a due a Sorso sabato alle 15:30 con la Dinamo che cercherà non solo di vincere e agguantare Santo Stefano ma di girare anche la differenza canestri con gli avversari che all’andata vinsero di 9 punti. Impresa difficile, molto dura, ma non impossibile, Sassari ci prova.







Sassari, 13 gennaio 2023



