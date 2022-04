'Ci giochiamo la salvezza'

TagsDinamo WomenLe Women scenderanno in campo sabato alle 20:30 a Moncalieri per giocarsi la salvezza. Le ragazze di Restivo, in vantaggio 1-0 nella serie grazie al successo di martedì scorso con 44 punti di Shepard (nuovo record assoluto stagionale in A1), proveranno a chiudere il discorso e centrare la permanenza nella massima serie.



La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su LBF TV e sul canale 411 del digitale alle 20:30



Coach Restivo sa quali sono le difficoltà che la squadra potrebbe incontrare e quali sono le sensazioni di una partita così importante.



Ascolta qui sotto il podcast del coach della Dinamo che analizza il match, lo stato della squadra e ci racconta che partita si aspetta



RESTIVO SU GARA 2.mp3 Media Folder: Media Root



Sassari, 15 aprile 2022



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna