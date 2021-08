City of Cagliari: il Baskonia vola in finale

Al PalaPirastu di Cagliari a rompere il ghiaccio è la sfida tra il Napoli di coach Sacripanti, neopromossa, e il Saski Baskonia: presente il pubblico, distanziato e munito di tutti i dispositivi di sicurezza. In avvio un primo quarto abbastanza in equilibrio, con la formazione basca condotta da Nnoko (8 punti) e Jason Rich per Napoli. Nel secondo quarto gli uomini di coach Ivanovic scavano il gap e all’intervallo lungo il tabellone dice 31-46. Nel secondo tempo reazione di orgoglio della squadra di coach Sacripanti che risale la china, dal 50-61 del 30’ fino al sorpasso a 5’ dalla fine. Con un break di 15-3 Napoli mette la testa avanti con la tripla di Lombardi (65-64). I baschi fermano l’emorragia e l’ultimo giro di cronometro è una sfida punto a punto: finisce 75-70 per il Baskonia che vola in finale e attende di conoscere la sfidante di domani.



Alle 21 la prima della Dinamo di coach Demis Cavina al debutto contro il Bayern Monaco.



Napoli Basket. Zerini, McDuffie, Grassi, Coralic, Velicka, Parks, Marini, Mayo, Elegard, Uglietti, Lombardi, Rich. All. Pino Sacripanti



Saski Baskonia. Handzlik, Baldwin IV, Sedekerskis, Marinkovic, Cissoko, Granger, Fontecchio, Enoch, Peters, Giedraitis, Nnoko, Kuruks. All. Dusko Ivanovic



Cagliari, 27 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna