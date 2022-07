City of Cagliari, c'è anche Milano

TagsDinamoClassico appuntamento della Dinamo Banco di Sardegna di coach Piero Bucchi, impegnata all’International Basketball Tournament City of Cagliari, giunta alla XII edizione, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 presso il palazzetto dello sport PalaPirastu del capoluogo isolano.



La Dinamo Sassari sarà affiancata dai campioni d’Italia dell’EA7, dalla Pallacanestro Varese e da una quarta squadra, ancora in attesa di conferma. I tifosi interessati all’evento potranno acquistare il biglietto per una giornata di gara al prezzo di 15 euro, previste agevolazioni per le società che potranno i ticket all’indirizzo info@sardegna.fip.it.



Sarà il secondo torneo del precampionato del Banco dopo quello del 3-4 settembre a Oristano.



ORISTANO, VETRINA EUROPEA



Dopo l’emozionante stagione 2021-22, con il brivido in classifica e la rimonta fino alla semifinale playoff contro Milano, la Dinamo torna sul parquet con un roster competitivo per centrare nuovi obiettivi. Nella passata edizione, il Banco eliminò in semifinale il Bayern Monaco perdendo in finale contro il Baskonia.



Sassari, 28 luglio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna