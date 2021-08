Club House: chiusura estiva

TagsClub HouseDa lunedì 2 a sabato 14 agosto la Club House di via Nenni sarà chiusa, riaprirà regolarmente a partire da lunedì 16



La Club House di via Nenni si ferma per qualche giorno: Casa Dinamo, la prima club house del panorama cestistico italiano, osserverà la chiusura estiva a partire da oggi, lunedì 2 agosto fino a sabato 14. Il punto di ritrovo per appassionati e tifosi riaprirà le sue porte lunedì 16 agosto con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.



Sassari, 02 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna