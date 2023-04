'Con Bologna devi essere perfetto'

TagsDinamoCoach Bucchi si presenta in sala stampa dopo la sconfitta con la Virtus Bologna e analizza il match:



“Abbiamo fatto un’ottima partita per 27 minuti, abbiamo lottato, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, è ovvio che per vincere a Bologna devi essere perfetto, loro hanno molte rotazioni, ti mettono grande pressione e ora che sono al completo hanno moltissima qualità”



“Sapevamo sarebbe stata dura, cerchiamo di recuperare gli infortuni, lo smalto migliore allenandoci per i playoff, mancano due partite che ci devono servire per arrivare pronti, sappiamo che per essere competitivi dobbiamo essere al massimo, questo è un campionato che non ti regala niente dove ci sono squadre molto attrezzate”



“Non guardo chi ha giocato meglio o peggio, sono partite difficili, i ragazzi ci mettono il massimo dell’impegno, sono umani, non sono macchine, ci stanno delle serate storte, l’importante è continuare a dare tutto e lavorare in palestra, sono convinto che saremo pronti per i playoff”







Sassari, 24 aprile 2023



