'Cose molte buone, ci manca consistenza'

“Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo avuto problemi all’inizio, ma abbiamo reagito, c’è stato un momento nel 3° quarto che abbiamo perso il feeling con il match e Dijon ha preso il break. Ma ci sono tante cose positive che abbiamo fatto, tanti tiri aperti anche sbagliati, dobbiamo migliorare la mentalità e la consistenza in certi momenti, ma sono contento per le cose che abbiamo fatto meglio rispetto alle altre partite”



“Abbiamo fatto bene – continua Massimo Chessa – abbiamo mosso la palla, abbiamo trovato buone soluzioni ma come ha detto il coach, certe palle perse contro questo tipo di squadre lo paghi, loro sono forti, noi abbiamo fatto delle cose molto buone, ci serve consistenza durante i 40 minuti, ma sono convinto che la strada sia giusta”



Sassari, 1° novembre 2022



