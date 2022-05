Cuore Dinamo, Treviso la spunta nel finale

TagsDinamo AcademyLa Dinamo lotta con orgoglio e cuore nel secondo match alla Next Generation Cup a Pesaro, ma deve cedere nel finale a Treviso 85-92, che si dimostra glaciale. Sassari rimonta 19 punti di svantaggio nell’ultimo quarto, sembra crollare, invece rimane in partita e ci crede fino alla fine. Non bastano 6 giocatori in doppia cifra e il 43% da 3 punti.



L’approccio non è dei migliori, Treviso impone subito la legge del più forte, 6-0 iniziale che diventa 18-6 costringendo la Dinamo alle corde. Sassari si sblocca in attacco, Pisano gioca un’altra bella partita, insieme alla sorpresa Biolchini, preziosissimo nel corso del match. Rtail è il bomber di punta, Tachiridis prova a fare a spallate nel pitturato, il trevigiano Poser è una macchina, al 10’ è 28-19 per Treviso.



Nel secondo quarto si vede la miglior Sassari, Biolchini ha grande impatto, il Banco sfrutta ogni errore della Nutribullet e punisce in campo aperto. I veneti provano a respingere una prima volta la rimonta della Dinamo che prima si avvicina con un canestro di Rtail (32-34), poi subisce un parziale che la ricaccia indietro (32-40). Nel momento più delicato la squadra di Carlini gioca il suo miglior basket, il break è micidiale, 11-0 e partita ribaltata sempre con la bomba del libanese (43-40). Qui si accende Torresani che mette 5 punti consecutivi con un recupero e lancia Poser al sorpasso in chiusura di tempo (46-51 al 20’)



Il terzo quarto sembra il film già visto con Milano, Sassari rimane nel match fino a metà tempo (51-58) segnando solo 5 punti poi subisce un parziale di 13-5 che la spinge sotto di 15 (56-71). Sembra il preludio alla fuga di Treviso che spinge sull’acceleratore, in apertura di ultima frazione gli avversari arrivano anche a +19 (61-80). Partita finita? Neanche per sogno, Biolchini lotta come un leone, la Dinamo trova canestri anche da Luca Sanna, Pisano e dal duo Tachiridis-Rtail, Gherardini regge l’urto dentro l’area, 13-0 e tutto riaperto a 3’ dalla fine (74-80). Il Banco di prova in tutte le maniere, arriva sempre lì ad un passo (79-82) ma Treviso merita la vittoria, ricacciando sempre indietro la squadra biancoblu, prima con Torresani poi con Tadiotto e Poser, la bomba di Vettori chiude il confronto, vincono i veneti ma bravissima Dinamo che esce a testa altissima.



Domani sabato 7 maggio ultimo match contro la Fortitudo Bologna alle 11:30



Dinamo Sassari: Sanna 10 (0/2 2p 3/7 3p), Pisano 10 (5/7 0/1), Gherardini 10 (4/10 2p 13 rbs), Rtail 18 (3/8 4/6 7 rbs), Tachiridis 21 (8/18 1/2 7 rbs), Basoli, Piredda, Biolchini 14 (2/4 2/5 4/9 tl), M.Piredda, G.Carta (0/1 0/2), Palazzi, Cabras 2 (1/3 2p). All. Carlini



Sassari, 6 maggio 2022



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna