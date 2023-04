Da Giovedì biglietti per Trieste

TagsbiglietteriaIn via del tutto eccezionale, vista la partita in programma mercoledì 19 aprile alle 20:30 al PalaSerradimigni contro Trieste, la vendita dei biglietti inizierà giovedì 13 APRILE sia online sul sito di vivaticket che in biglietteria di fianco allo store



BIGLIETTI VIVATICKET COMPRA ONLINE



ORARI BIGLIETTERIA



MATTINA dalle 9.30 alle 13.00, POMERIGGIO 16.00 - 19.00



GIOVEDI’ 13 APRILE



MATTINA dalle 09:30 alle 13:00 POMERIGGIO 17:30 – 20:30







Sassari, 11 aprile 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna