Date e orari dei playoff

TagsDinamo 2021-2022Ecco il calendario ufficiale, reso noto da provvedimento di Legabasket, della Dinamo per quanto riguarda i quarti di finale playoff contro la Germani Brescia.







Si comincia con le prime due partite in terra lombarda, nel dettaglio







Gara 1 Lunedì 16 maggio ore 20:45 Rai Sport HD & Discovery + / Web Social Cronaca



Gara 2 Mercoledì 18 maggio ore 20:30 Discovery + Eurosport 2 / Web Social Cronaca Dinamo TV







La serie si sposterà in Sardegna per gara 3 comunque vadano i primi due match



Gara 3 a Sassari Venerdì 20 maggio ore 20:45 Rai Sport HD + Discovery + / Web Social Cronaca Dinamo TV







Sassari, 9 maggio



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna