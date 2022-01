'Decisiva la partenza e la determinazione'

TagsDinamo WomenLe parole di coach Antonello RestivoUna vittoria importante conquistata in trasferta, coach Restivo é contento della risposta delle sue Women dopo lo stop: "Complimenti alle ragazze perché, al di lá del risultato che é importante in termini di valore perché é la prima vittoria fuori casa, quando stai tanti tempo fuori e non giochi senza riuscire ad allenarti, é facile approcciare alla partita in modo sbagliato. Soprattutto potevamo approcciare in maniera soft, fuori casa e contro una squadra in fiducia, perché aveva fatto bene nell'ultima partita contro Bologna. Prima della partita avevo chiesto alle ragazze la cattiveria per partire subito con grande determinazione e concentrazione e sono state bravissime per 40', nonostante all'inizio abbiamo sbagliato dei tiri aperti ma difensivamente abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e questo ha fatto la differenza. Il fatto che una squadra risponda immediatamente a quello che l'allenatore chiede dá dei segnali importanti. Devo solo ringraziarle e complimentarmi con loro perché sono ragazze che lavorano duro, stringono i denti e sapevano quanto questa partita fosse importante per noi. Per quanto riguarda la partita abbiamo cercato di usare le nostre carte, all'inizio Lucas ha avuto qualche problema al tiro ma poi si é sbloccata alla grande: era solo una questione di pazienza. Abbiamo vinto questa partita dal punto di vista dell'intensita messa in campo, sicuramente c'è stato un grande passo in avanti grazie all'arrivo di Maja che ci da cattiveria e intensità difensiva. Dobbiamo migliorare sotto l'aspetto delle collaborazioni, non dobbiamo rilassarci, ma stiamo lavorando molto sulla difesa che é dove abbiamo maggiore margine di crescita. Ma oggi hanno fatto la differenza la partenza, la determinazione e la mentalità".Sassari, 15 gennaio 2022Ufficio comunicazioneDinamo Banco di Sardegna