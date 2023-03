'Dedicata a Carangelo'

TagsDinamo WomenCoach Restivo a caldo subito dopo la partita:Una partita che non era iniziata nel migliore dei modi poi siete riusciti a ritrovare il bandolo della matassa che significa semifinale



"Si per noi è una vittoria storica perché è la prima volta che partecipiamo alla Coppa Italia, eravamo un po contratte all’inizio, un po stanche con il nostro capitano Debora con l’influenza e devo dire che la devo ringraziare perché altre giocatrici non avrebbero giocato, non ha giocato benissimo però negli ultimi momenti è stata anche lei decisiva, quindi per noi va bene cosi.Non abbiamo fatto troppi canestri oggi però siamo riusciti in difesa a portarla via con una prestazione di grande spessore"



Domani ci vorrà la miglior Sassari contro Schio



"Si adesso andiamo a bere, andiamo a bere perché dobbiamo festeggiare questa grande impresa e ovviamente loro son forti son molto fisiche, son la miglior squadra che c’è insieme a Bologna e quindi proveremo a metterle in difficoltà come abbiamo fatto in campionato, sarà una partita pazzesca, difficilissima, ma noi dobbiamo festeggiare oggi per l’impresa che abbiamo raggiunto, questo è l’importante"



Ecco Joyner Holmes ai microfoni di LBF TV



Una grande partita, una grande vittoria. Domani contro Schio?



"Grande partita, siamo partite abbastanza in difficoltà, potevamo fare meglio in difesa, ma credo che dopo ci siamo rialzate giocando bene. Si sarà una grande partita ma ora pensiamo a riposarci e a dormire bene visto il grande match che ci attende. Credo che loro abbiano una difesa veramente forte perchè sono un gran team e sicuramente dovremmo fare una grande incontro"







