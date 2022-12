'Delusi, ma grande partita, la strada è giusta'

TagsDinamoNella conferenza stampa post partita parlano Kravish e coach Navarro per Malaga, mentre per la Dinamo inizia Jamal Jones, autore di un altro grande match da 21 punti con un rush pazzesco nel 3° quarto.



JONES: "Giocato una partita straordinaria, molto dura, fisica, difficile, costruita in maniera eccezionale, siamo arrabbiati e dispiaciuti per l’eliminazione, ma stiamo trovando la nostra identità, siamo sulla strada giusta e dobbiamo perseguirla"



Di seguito spazio alle parole di coach Bucchi, amareggiato per l'eliminazione, ma orgoglioso della partita dei suoi ragazzi



BUCCHI: "Abbiamo giocato una grande partita, complimenti ai miei ragazzi contro una squadra forte come Malaga, abbiamo cambiato faccia dopo la sosta per le nazionali, sono felice per come abbiamo lottato, per come abbiamo recuperato e come siamo diventati squadra, un eccezionale secondo tempo, davvero una partita eccezionale."







Sassari, 20 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna