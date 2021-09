Di bianco e di blu: campagna abbonamenti Dinamo Women

TagsDinamo Women 2021-2022Prosegue la campagna abbonamenti per la seconda stagione delle Dinamo Women in LBF. Dal 15 settembre al via la biglietteria per la sfida di qualificazione della EuroCup Women



La Dinamo Banco di Sardegna ricorda che è aperta la campagna abbonamenti libera LBF della seconda stagione che vedrà le Dinamo Women impegnate nella massima serie. Con lo spostamento di tutte le sfide della prima giornata di campionato a Moncalieri, grazie all'Opening Day lanciato dalla Lega Basket Femminile, l'abbonamento stagionale passerà da 13 a 12 eventi casalinghi. Per questa ragione il club di via Roma propone a tifosi e appassionati due opzioni: sarà infatti possibile sottoscrivere l'abbonamento al costo di € 100 compresa la partita di Qualificazione Round di EuroCup Women in programma il 23 settembre 2021 al PalaSerradimigni contro Grengewald. Diversamente sarà possibile sottoscrivere un abbonamento valido per 12 sfide casalinghe di regular season al costo di € 92.



Coloro i quali abbiano già sottoscritto l'abbonamento potranno scegliere se richiedere il rimborso di 6€ o riscattare l'evento casalingo con la partita di QR di EuroCup Women del 23 settembre.



A partire da mercoledì 15 settembre presso la biglietteria di via Nenni sarà possibile anche acquistare i tagliandi validi per assistere allo storico match di debutto in Europa delle Women. Il biglietto avrà un costo unico di € 10, € 8 per gli abbonati LA e LBF, € 5 under 12. La biglietteria dello Store è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16:00 alle 18:30, il sabato dalle 10 alle 13.



Sassari, 10 settembre 2021