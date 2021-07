Di bianco e di blu: campagna abbonamenti LBF 2021-22

TagsDinamo Women 2021-2022Parte la campagna abbonamenti 2021-22 per assistere alle gare delle Dinamo Women nel campionato di LBF



Le Dinamo Women si preparano a vivere la seconda stagione nella massima serie di LegaBasket Femminile e il PalaSerradimigni apre le sue porte a tifosə ed appassionatə che vorranno supportare le ragazze guidate da coach Antonello Restivo. Dopo aver conquistato al primo anno la salvezza con grinta ed orgoglio, la formazione femminile biancoblu si prepara a vivere una nuova annata ricca di ambizioni che si preannuncia già storica: Cinzia Arioli e compagne faranno infatti il loro esordio nelle competizioni europee disputando oltre al campionato italiano anche l’EuroCup Women.



In attesa di conoscere le direttive governative relative agli eventi al chiuso, la campagna abbonamenti sarà riservata a tutti coloro che avevano sottoscritto una tessera annuale nella passata stagione, poi annullate a causa dell’emergenza sanitaria.



A partire da martedì 20 luglio e fino a martedì 10 agosto tutti i sottoscrittori di un abbonamento annuale al campionato di A1 LegaBasket Femminile 2020-21 potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto: il pagamento della tessera che perfezionerà l’acquisto e il diritto dell’abbonamento dovrà invece essere effettuato entro e non oltre lunedì 30 agosto.



Il diritto di prelazione potrà essere esercitato esclusivamente online compilando l’apposito form disponibile nella sezione ticketing del sito ufficiale dinamobasket.com.



Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ASD Dinamo Lab con IBAN: IT 57 O 01015 17200 000070738570 (presso Banco di Sardegna di Piazza Castello a Sassari) indicando le informazioni relative all’intestatario e al posto.



ATTENZIONE. Nel caso in cui le norme impongano il distanziamento sociale negli eventi al chiuso, ai titolari degli abbonamenti potrebbe essere chiesto di occupare dei posti diversi da quelli indicati nella tessera. Il club si impegna a garantire una sistemazione adiacente e di pari valore.







Prezzi abbonamento 2021-22 valido per n.13 eventi casalinghi



INTERO



RID. ABBONATI LBA



RID. UNDER 12



100,00 €



80,00 €



50,00 €



PREZZI BIGLIETTI SINGOLO EVENTO: intero 10,00 € - ridotto under 12 5,00 €







Sassari, 20 luglio 2021Ufficio ComunicazioneDinamo Banco di Sardegna