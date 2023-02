'Difesa decisiva, il duro lavoro paga'

TagsDinamoI commenti del post partita in casa Dinamo, con l'analisi di coach Bucchi, Kruslin ai microfoni di Eleven e Massimo Chessa:



Spazio a caldo a coach Bucchi



“Sono molto contento della vittoria perché premia i ragazzi di tutto il duro lavoro che stanno facendo in allenamento. Sono felice di aver visto un primo tempo straordinario dal punto di vista tecnico e tattico, poi una bellissima reazione di gruppo nel momento più delicato del match. Abbiamo sofferto ma siamo stati lì in difesa, fisicamente, tutti si sono buttati e hanno dato qualcosa, veramente complimenti, mi fa molto piacere perché il lavoro paga e li gratifica”



Tocca a Kruslin, premiato a Trento con la bottiglia dell'MVP del match:



“Abbiamo fatto una grande difesa nel 1° tempo, che è fondamentale per vincere fuori casa. All’inizio del 3° quarto abbiamo commesso qualche errore, ma abbiamo reagito da grande squadra e nell’ultimo periodo siamo stati ancora bravissimi a portare a casa il successo”



Massimo Chessa sempre più determinante:



“Era una partita importantissima, ci eravamo preparati molto bene in settimana, tanti allenamenti tosti, sono felicissimo di questo successo maturato di squadra, in difesa, tenendo dura nel momento decisivo del match. Non guardo al risultato personale, è ovvio che sono felice di contribuire, conosco il mio ruolo, do tutto per i miei compagni e so che Piero conta su di me. Quando loro sono rientrati abbiamo stretto i denti, una vittoria fondamentale, dobbiamo continuare a lavorare e anche quando siamo in emergenza siamo capaci di reagire come un vero gruppo”







Sassari, 5 febbraio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna