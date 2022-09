Dinamo Academy, due nuove affiliate

TagsDinamo AcademyRiprende con grande slancio ed entusiasmo il progetto Dinamo Academy, rimasto in stand-by per due anni a causa del Covid. La Dinamo potrà contare su due nuove realtà sportive al di fuori dell’isola dopo l’affiliazione con l’associazione Sportiva Dilettantistica Vigna Pia e Antares Ruvo di Puglia



La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingresso di due nuove realtà sportive laziali nel progetto Dinamo Academy. A partire dalla stagione 2022-23, l’ASD Basket Colleverde e ASD Basket Parco di Veio arricchiranno la cantera biancoblu. Quest’ultima, infatti, dopo due anni di stop a causa della pandemia intende ripartire più forte che mai.



Valorizzazione del territorio e una vision definita, ossia avvicinare i giovani al mondo cestistico: queste le caratteristiche che uniscono la Dinamo e le due società, una comunione d’intenti tra la nostra isola e il resto dell’Italia. Entusiasmo testimoniato anche dalle parole di Giovanni Piras, dirigente responsabile del settore giovanile Dinamo Banco di Sardegna, ai microfoni di Dinamo TV:



“Riparte il progetto Dinamo Academy, in questo caso oltre il Tirreno, ed è un immenso piacere. La nostra attività purtroppo si è fermata per due anni a causa della Pandemia ma questo sarà l’anno zero.



Il nostro lavoro ripartirà col reclutamento dei giovani talenti e l’impegno dei nostri tecnici nelle piazze, sia in Sardegna che fuori. Abbiamo in programma diversi eventi e contiamo a breve di concretizzare le idee avute in questi ultimi due anni di ‘fermo biologico’, in cui comunque non sono mancate”.



Dinamo Academy come punto di riferimento per altre realtà, con un focus sulla crescita del basket femminile e il lavoro di scouting, ma senza presunzione:



“È un piacere che ASD Basket Colleverde e ASD Basket Parco di Veio si siano messe in contatto col Banco, e questo significa che siamo un punto di riferimento. Le poche parole che ci siamo scambiati con le due società sono le stesse: non vogliamo essere presuntuosi, ma l’obiettivo è un confronto produttivo con altre realtà.



Le due società hanno un settore giovanile molto importante, sia maschile ma soprattutto femminile, il quale combacia col nostro lavoro di ricerca di atlete futuribili da inserire nel progetto Dinamo Lab”.



ASD Basket Colleverde



Nata nel 2018, ASD Basket Colleverde opera a livello di minibasket e basket dilettantistico con l’obiettivo di promuovere il territorio e rappresentare un punto di riferimento per i giovani compresi dai 4 ai 18 anni d’età. L’associazione composta da cento tesserati coinvolge i ragazzi anche con camp estivi e attività completamente gratuite rivolte alle famiglie con gravi disagi economici. L’attenzione per il sociale, arricchita dalla promozione costante dello sport con l’ausilio di istruttori e allenatori federali costituisce il fiore all’occhiello del progetto.



ASD Basket Parco di Veio



Il lavoro della realtà sportiva nata nel 2000 per volere della famiglia Santi, accoglie giovani dai 4 ai 20 anni d’età e confluisce in diverse attività: dalla promozione dello sport e in particolare, del minibasket, fino all’attenzione per il sociale. Concetto testimoniato dalla partecipazione a partire dal 2007 al progetto Colors: "Giovani, Culture e Colori; l'integrazione fa canestro”, principalmente rivolto a situazioni socioeconomico disagiate e all’integrazione. Il progetto tecnico dell’ASD Basket Parco di Veio, ubicato a Roma e in un altro centro in Mozambico, si sviluppa in collaborazione con servizi sociali, psicologi, parrocchie, istituti scolastici e associazioni di volontariato col fine di ridurre le differenze sociali, diffondere i valori del basket, e garantire un costante supporto ai giovani.



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna



8 settembre 2022