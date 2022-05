Dinamo, accordo con Mangia's

TagsDinamo 2021-2022La Dinamo annuncia con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo di sponsorizzazione con Mangia’s Resorts and Clubs, top brand italiano nel settore dell’hospitality, fino al 30 giugno 2023







Mangia’s Resorts and Clubs, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi S.p.a., è nella top ten dei brand italiani nel settore dell’hospitality secondo Booking Traveller Review Awards 2021. Con oltre 1 milione di visitatori all’anno, il Gruppo si rivolge ad una clientela nazionale e internazionale con un’offerta di 13 anni esclusivi resort situati in prestigiose destinazioni in Sicilia e Sardegna, interpretando l’eccellenza del Made in Italy.







Nel 2021 il gruppo ha siglato un accordo strategico di partnership con Blackstone, tramite la controllata Hotel Investment Partners (HIP). Oggetto della joint venture con HIP, comprende tre hotel situati in Sardegna: il Cala Blu e il Marmorata a Santa Teresa di Gallura e l’Agrustos a Budoni; e tre in Sicilia: il Brucoli vicino Siracusa, il Costanza a Selinunte e il Pollina a Cefalù e consentirà nei prossimi anni investimenti per circa 85 milioni di euro che porteranno ad un’ulteriore valorizzazione dei resorts e al loro riposizionamento nel segmento premium del mercato dell’hospitality.







Francesco Sardara, amministratore delegato del club:



“Siamo molto felici e orgogliosi che una realtà di questa portata abbia sposato il nostro progetto. Stringere accordi di questo tipo ci permette di guardare al futuro con grande fiducia, abbiamo subito colto i valori e il modo di operare del gruppo Mangia’s, top brand affermato del settore, forte di un accordo firmato con il colosso mondiale finanziario Blackstone”







Sassari, 5 maggio 2022



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna