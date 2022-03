TagsDinamoTerzo appuntamento con Dinamo Alumni, che va a ripercorrere la storia del Banco attraverso i suoi campioni.



James White, uno dei primi americani in serie A, cannoniere e atleta incredibile, è ancora un grande tifoso della Dinamo, segue la squadra, adora Robinson e Bilan, sogna una finale con Milano e incorona McGee re della schiacciata. Intanto allena in America.



LEGGE QUI SU DINAMO COMMUNICATION LA SUA INTERVISTA: DINAMO ALUMNI JAMES "THE FLIGHT" WHITE







Sassari, 29 marzo



