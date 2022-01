Dinamo-Brindisi: la sfida dei record

Tagscampionato LBANella vittoria di ieri le 700 panchine di coach Piero Bucchi e il record di 15 assist di Gerald Robinson







Tante, tantissime pagine della storia della Dinamo Banco di Sardegna sono passate attraverso le sfide con Brindisi e quella di ieri, nell’incontro numero 33 tra queste due realtà cestistiche legate a doppio filo fin dalla A2, non ha tradito le aspettative.



Intanto la vittoria del Banco di Sardegna per 102-75 eguaglia il massimo scarto nelle sfide tra le due società: il precedente risale alla stagione 2013-2014. Per la Dinamo è la quarta gara in stagione sopra i 100 punti segnati, che vale il secondo posto per punti segnati con una media di 83.1 a partita. La squadra di coach Bucchi realizza il nuovo record sardo per valutazione di questo campionato con 132 e la quarta prestazione assoluta in stagione. Sassari sigla anche la nuova miglior prestazione al tiro della stagione chiudendo la gara con il 56.1% dal campo (37/66), frutto del 61.9% da due punti (26/42) e del 45.8% da tre (11/24).



Serata di celebrazioni sul parquet sassarese con le 700 partite di coach Piero Bucchi in campionato: un risultato che, oltre a confermarlo come l’allenatore con più esperienza nel campionato in corso, lo proietta al settimo posto in assoluto: sono infatti solo sei i tecnici che hanno toccato le 700 presenze nel campionato. Si tratta di Zorzi (1073), Pancotto (1007), Recalcati (932), Bianchini (827), Lombardi (727) e Bucci (715).



L’ esordio del tecnico bolognese risale al campionato di A2 della stagione 1995-96 sulla panchina di Rimini, con cui ha allenato 120 gare. Dopo l’esperienza in Romagna, Bucchi ha allenato a Treviso (84 partite), Roma (119), Napoli (113), Milano (94), Brindisi (128), Pesaro (21), Cantù (12) e ora Sassari (9 partite). Coach Bucchi ha all’attivo 377 successi in campionato ed è ottavo nella classifica di tutti i tempi, tra gli allenatori in attività in LBA, solo Ettore Messina ha collezionato più (402 successi).E il destino ci ha messo lo zampino anche ieri sera visto che proprio l’attuale tecnico biancoblu è l’allenatore con più match alla guida di Brindisi (128), mentre Francesco Vitucci si avvicina a grandi passi con 119 presenze.



L’altro record da incorniciare nella serata di ieri è quello di Gerald Robinson che con i 15 assist a referto ha scritto il doppio record nel campionato 2021-2022 e della Dinamo Banco di Sardegna: precedentemente solo Travis Diener, nella sfida di Eurocup con la Stella Rossa, aveva messo a referto la stessa cifra alla voce assist per i compagni, mentre in campionato lo stesso TD aveva registrato 14 assist contro Venezia nel febbraio 2013. Gerald, decisivo su entrambe le metà del campo, ha chiuso con una doppia doppia da 21 punti e un sontuoso 39 di valutazione che rappresenta la terza miglior prova di questo campionato, dietro al 50 di Jordan Parks nella gara di Napoli contro la Fortitudo Bologna e al 48 realizzato da Andrea Pecchia con Cremona proprio contro la Dinamo.



“Quella di ieri è stata una grande vittoria collettiva _commenta_, abbiamo lavorato molto bene in questa settimana, con grande intensità nel preparare la sfida nonostante qualche down. Siamo stati bravi a indirizzare nel modo giusto le energie. Dobbiamo continuare a crescere giorno dopo giorno, lavorando su quei dettagli che possono fare la differenza come i rimbalzi. È sempre bello conquistare una vittoria ma farlo con largo margine dà grande fiducia nei nostri mezzi, soprattutto in questo momento della stagione con il giro di boa. Dobbiamo giocare il nostro miglior basket per disputare un ottimo girone di ritorno”.



Sul record in maglia Dinamo il giocatore di Nashville aggiunge: “Sono onorato di entrare nella storia della Dinamo, voglio solo giocare e fare quello che serve alla squadra per crescere e vincere. Prendere le giocate se serve o smazzare assist per mettere i miei compagni in condizione di segnare canestri importanti. Credo che sia una delle cose più gratificanti perché bisogna essere bravi e attenti a trovare i compagni, fidarsi reciprocamente, e loro devono segnare. Sono onorato di questo risultato ma soprattutto sono orgoglioso che la squadra abbia vinto”.



Prima “doppia-doppia” in stagione per Jason Burnell che con 19 punti e 12 rimbalzi fa registrare la sua miglior gara dell’annata 2021-22 per valutazione a quota 32. Eguagliato il record personale in Italia per rimbalzi con 12, cifra già raggiunta nella sfida contro Trieste della scorsa stagione.







Sassari, 31 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna