Dinamo Communication: il general manager

TagsDinamo CommunicationIl dietro le quinte del lavoro del general manager Federico Pasquini



Come lavora un general manager? A questa e a tante altre domande risponde l’ultimo pezzo, firmato dal direttore responsabile Rosario Cecaro, pubblicato nella sezione Dinamo Communication dedicato al dietro le quinte del lavoro di Federico Pasquini, general manager della Dinamo dal 2011 a oggi.



Un quaderno, due telefoni e un palazzetto: sono questi gli strumenti principali del GM biancoblu, arrivato alla Dinamo come uomo di fiducia del presidente Stefano Sardara nel luglio del 2011 e uomo-mercato della società.



Dinamo Communication è una testata giornalistica iscritta nel registro della stampa presso il tribunale di Sassari. Direttore responsabile è Rosario Cecaro, giornalista professionista che ha lavorato per circa 30 anni alla RAI, nelle redazioni di Cagliari e Sassari, al TG2 sport e al GR2. In precedenza aveva lavorato nel quotidiano La Nuova Sardegna. Un innesto di grande prestigio nell’organigramma del club, attualmente docente universitario Rosario Cecaro è anche uno dei dieci soci fondatori che nel 1960 diedero vita alla Dinamo e rappresenta il collante perfetto tra passato, presente e futuro del club.







Sassari, 14 agosto 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna