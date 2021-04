Dinamo Communication: Un decennio sempre al top

TagsDinamo CommunicationNella sezione dedicata l’ultimo capitolo della storia della Dinamo firmata dal direttore Rosario Cecaro



Si chiude oggi, con la settima puntata, il racconto della storia della Dinamo firmato dal Direttore Responsabile Rosaio Cecaro, da oggi on line nella sezione dedicata a Dinamo Communication.



Alla vigilia del sessantunesimo compleanno della Dinamo il racconto dell’ultimo decennio -dal 2010 al 2020- apre i festeggiamenti di domani: attraverso le parole dei protagonisti si ripercorrono dieci anni ricchi di eventi e successi strepitosi che hanno portato il club a consacrarsi nelle più importanti ribalte nazionali ed europee. Un decennio fatto di tanti attori e infiniti aneddoti, che per raccontarli tutti servirebbe un libro e non basta un articolo.



Iniziano così i festeggiamenti biancoblu nel segno della celebrazione del cammino fatto dal 23 aprile 1960 a oggi.



Dinamo Communication è una testata giornalistica iscritta nel registro della stampa presso il tribunale di Sassari. Direttore responsabile è Rosario Cecaro, giornalista professionista che ha lavorato per circa 30 anni alla RAI, nelle redazioni di Cagliari e Sassari, al TG2 sport e al GR2. In precedenza aveva lavorato nel quotidiano La Nuova Sardegna. Un innesto di grande prestigio nell’organigramma del club, attualmente docente universitario Rosario Cecaro è anche uno dei dieci soci fondatori che nel 1960 diedero vita alla Dinamo e rappresenta il collante perfetto tra passato, presente e futuro del club.







