Dinamo-Dijon: biglietti per gli studenti universitari

TagsbiglietteriaunissBanco di SardegnaAttiva la promo riservata agli studenti Uniss: primi cento biglietti in omaggio per la gara di Basketball Champions League, gli altri a un prezzo speciale



La Dinamo Banco di Sardegna si prepara all’ultima sfida casalinga di regular season di Basketball Champions League: martedì 13 dicembre, alle 20:30, gli uomini di coach Piero Bucchi affronteranno Dijon nel Game 5 di Basketball Champions League. In occasione del match casalingo di coppa Dinamo e Banco di Sardegna rinnovano e rilanciano la promozione riservata agli studenti dell’Università di Sassari in occasione delle partite europee del club.



Per la gara di martedì cento studenti dell’ateneo sassarese avranno l’opportunità di ricevere un biglietto gratuito per assistere ai match del PalaSerradimigni e gli altri potranno acquistare i tagliandi a un prezzo speciale.



Nella mattinata di oggi i primi cento studenti che si presenteranno alla filiale del Banco di Sardegna in piazza Castello dalle ore 10 alle ore 12 e presso la biglietteria Dinamo, esibendo la Bper Card Uniss e un documento di identità, riceveranno un biglietto per assistere al Game 5, in programma alle 20:30 al PalaSerradimigni



Superata la quota dei cento tagliandi messi a disposizione, gli studenti titolari della Bper Card Uniss potranno acquistare un biglietto in tribuna per assistere alla sfida continentale al costo ridotto di € 5,00.



L’iniziativa è frutto della lunga partnership che ancora una volta vede Dinamo, l’Ateneo sassarese e il main sponsor Banco di Sardegna, insieme nella condivisione dei valori che fanno riferimento a sport, cultura e internazionalizzazione con il focus sui giovani e sul futuro.







Sassari, 12 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna