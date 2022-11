Dinamo all'esame Repesa

TagsDinamoNon ci poteva essere test più probante per la Dinamo, che nell’ottava giornata di campionato, rende visita alla Vuelle Pesaro di Jasmin Repesa, rivelazione di questo inizio torneo e capace di dominare nettamente Brindisi sul proprio campo la settimana scorsa. I marchigiani sono squadra molto interessante, profonda, con un nucleo italiani importante che ha creato la base, implementata da stranieri di assoluto livello. La Vuelle è il primo attacco del campionato con oltre 90 punti segnati di media, ha già battuto in casa Venezia ed è andata a vincere sia a Brescia che come detto in Puglia, realizzando 102 punti. La guardia Abdur-Rahkman sta giocando da MVP con quasi 19 punti di media, il 56% (53% da 3p) dal campo, 5 assist e 22 di valutazione, un vero e proprio dominatore. Grande fiducia in cabina di regia a Davide Moretti, che sta ripagando con oltre 15 punti di media e una conduzione di personalità. Occhio agli italiani come il figlio di Paolo Moretti, ci sono il lungo Mazzola, che ha grandissima esperienza ed è un eccellente collante di squadra, senza dimenticare il talento mancino dell’ex Brindisi Visconti e soprattutto la grande crescita di Totè, reduce da due annate negative con Fortitudo e Napoli, ma molto motivato dalla nuova sfida con Pesaro. (17 punti a Brindisi). Sul perimetro per sopperire alle assenze di Delfino e Tambone, la società ha firmato l’ex Effe Gudmunsson, che ha fisicità e capacità di inserirsi nel sistema di Repesa, senza dimenticare l’eclettico Charalampopoulos, ago della bilancia del quintetto della Vuelle e il talento cristallino di Cheatam, ala forte micidiale offensivamente (14.4 punti con quasi 6 rimbalzi), pronto al duello con Bendzius. Sotto le plance c’è lo sgusciante ex Virtus Bologna Kravic, giocatore molto dinamico, che proverà a vincere la sfida atletica con Stephens.



Chiavi del match: la difesa di squadra del Banco in particolare su Rahkman e Cheatam, l’impatto che avrà Robinson sulla partita così come la % nel tiro da 3 punti di Sassari



Assenti: da una parte Chris Dowe, che continua il suo percorso riabilitativo che sembra prossimo al termine, mentre Pesaro dovrà rinunciare a Tambone e al lungo degente Delfino.



Dove vederla: domenica 27 novembre 2022 ore 18.30 Eleven Sports oppure seguendo la Web social cronaca di Dinamo TV



Arbitri: Manuel Mazzoni, Denny Borgioni, Andrea Valzani



I PRECEDENTI



Nelle 32 sfide già giocate tra VL e Sassari ci sono state 22 vittorie della Dinamo.



Il bilancio delle vittorie nelle gare giocate a Pesaro è di 8-7 per i padroni di casa.



Nelle ultime dieci gare in campionato ci sono state 8 vittorie del Banco di Sardegna.



GLI ALLENATORI



Sono 34 i precedenti tra i due allenatori Jasmin Repesa e Piero Bucchi, con 22 vittorie del coach di Pesaro contro le 12 dell’allenatore di Sassari.







Sassari, 25 novembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna