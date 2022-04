Dinamo in vetrina alla Next Gen Cup

TagsDinamo AcademyLa Dinamo parteciperà alla prestigiosa Next Generation Cup, la vetrina più importante della stagione a livello giovanile, che vedrà le 16 squadre di serie A sfidarsi in 4 gironi da 4 squadre. Le vincenti di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali con location da definire.



“IBSA Next Generation Cup” è un Torneo Giovanile Nazionale destinato alle rappresentative Under 19 delle squadre militanti nel campionato di serie A



La fase a gironi si disputerà alla Vitrifrigo Arena di Pesaro da giovedì 5 maggio a sabato 7 maggio.



La Dinamo Banco di Sardegna Sassari è inserita nel girone C con Treviso, Olimpia Milano e Fortitudo Bologna. La vincente del girone sfiderà in semifinale la vincente del gruppo D, formato da Pesaro, Trento, Brescia e Napoli



Dall’altra parte del tabellone ci sono il girone A composto da Varese Academy, Venezia, Reggio Emilia e Brindisi, mentre nel girone B ci sono Virtus Bologna, Cremona, Trieste e Tortona.







Sassari, 4 aprile



Ufficio Comunicazione Dinamo Banco di Sardegna