Dinamo Lab, un 2023 di grande attesa

TagsDinamo LabLa Dinamo Lab sta vivendo fino a questo momento una stagione di altissimo livello, grazie al 2° posto in serie A, dietro solo a Santo Stefano (che verrà a Sorso a metà gennaio per il big match), ma soprattutto guarda al 2023 con tante ambizioni. La società sta facendo degli sforzi importanti per riuscire a presentarsi nel migliore dei modi agli appuntamenti che contano.



Sassari e la Sardegna vivranno un grande evento, ospitando le qualificazioni alla fase finale di Eurocup 3 (le finali saranno in Turchia) con la Dinamo che ha tutte le intenzioni di riuscire a staccare il pass per provare a vincere un trofeo europeo. Dal 9 al 12 marzo il PalaSerradimigni ospiterà le partite con Poggenwisch e compagni carichi a mille.



Non solo il 23 e 24 marzo ancora la Sardegna protagonista con Porto Torres che ospiterà le Final Four di Coppa Italia, dove la Dinamo affronterà in semifinale la storica squadra della Briantea Cantù, una delle squadre più quotate del panorama italiano di basket in carrozzina.



Prima di questi due appuntamenti il campionato offre il top della sua stagione, dall’11 febbraio il via ai playoff con il Banco che ha tutte le potenzialità per cercare di arrivare a presentarsi come testa di serie e andare il più avanti possibile. Il sogno è giocare la finale Scudetto, sarebbe un grandissimo obiettivo su cui Sassari lavora da tanto tempo.



Gianmario Dettori commenta: “Devo ringraziare tutti quelli che lavorano con grande impegno e dedizione per la Dinamo Lab, hanno tutti grande passione e non si risparmiano mai, permettendoci di riuscire ad organizzare questo tipo di eventi. Abbiamo anche la serie B con i nostri giovani che si comporta benissimo, ci saranno due momenti davvero di prestigiosa, la coppa Italia a Porto Torres, le qualificazioni all’Eurocup, faremo di tutto per andare il più avanti possibile anche in campionato, stiamo facendo un bel lavoro, questi ragazzi meritano una vetrina importante”







Sassari, 30 dicembre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna