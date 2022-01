Dinamo Lab beffata all’overtime

TagsDinamo LabGli uomini di coach Massimo Bisin cedono nel finale alla SBS Montello 67-66



Si chiude con l’amaro in bocca la trasferta della Dinamo Lab impegnata nella 1°giornata di ritorno a Bergamo contro la SBS Montello: dopo 40’ di una sfida sostanzialmente in equilibrio nessuna delle due formazioni trova la vittoria e si va all’overtime. Nei 5 minuti supplementari gli uomini di coach Massimo Bisin si portano in vantaggio con la coppia De Miranda (21 pt)-Garibloo (19 pt) firmando il massimo vantaggio di +5, ma i padroni di casa risalgono la china e firmano il sorpasso a 10’’ dalla fine con l’ex Gabas. La Dinamo Lab sciupa gli ultimi secondi a disposizione e cede i due punti in palio a Bergamo che centra la prima vittoria stagionale.



Dinamo Lab in campo con Spanu, Bridge, Quaranta, De Miranda e Garibloo: arriva in Lombardia il tanto atteso debutto di Billy Bridge in maglia biancoblu. Primi punti a referto per i sassaresi di De Miranda, i padroni di casa però si portano avanti con Edwards e Gabas su 11-5. Morteza Garibloo sale in cattedra e firma 5 punti di fila riportando i compagni a contatto12-10. Ancora la coppia Gabas-Edwards a portare Bergamo sul +6. La Dinamo Lab però accorcia con Quaranta e il primo quarto si chiude 16-12. Secondo quarto di grande equilibrio: Garibloo firma la parità con 4 punti in fila che aprono la frazione, botta e risposta tra Edwards e Spanu. Bridge si iscrive a referto dalla lunga distanza ma Canfora sigla il controsorpasso. A segno anche De Miranda per il 22-23: i padroni di casa però piazzano un break di 8-0 che sembra indirizzare la partita in proprio favore. Apre le danze l’ex Pedron, allungano Edward e Diouf. Bridge ferma l’emorragia monetizzando il fallo di Pedron: alla seconda sirena il tabellone dice 30-25.



Il secondo tempo si apre con la rimonta della Dinamo Lab che con una buona circolazione di palla e un decisivo De Miranda firma anche il sorpasso: protagonisti Spanu, Garibloo e De Miranda. I padroni di casa restano a contatto con Edwards e la sfida diventa una danza punto a punto. Il punteggio si ferma sul 38-39, con i liberi di Spanu, per 3’: ma Bergamo trova i punti decisivi con Edwards e Gabas per chiudere avanti al 30’ 45-42. Negli ultimi 10 grande equilibrio sul parquet: gli isolani recuperano lo svantaggio con Quaranta e Bridge. È la coppia di lunghi De Miranda-Garibloo a siglare il 55 pari con canestro and one dell’iraniano. Per 2 lunghissimi minuti il punteggio resta cristallizzato: sanguinoso 0/2 di Bridge a cronometro fermo che non monetizza il fallo di Airoldi. Negli ultimi 30’’ De Miranda, servito da Bridge, sblocca il risultato: Canfora riporta la parità a quota 57 ed è overtime. Il Banco di Sardegna apre bene i 5’ supplementari con la tripla da distanza siderale di De Miranda e il canestro in transizione di gariblo: 57-62. Time out Bergamo. Edwards sblocca i suoi e il quinto fallo di De Miranda, sanzionato in attacco, chiude la partita del brasiliano decisivo in attacco con 21 punti. Botta e risposta tra Canfora e Garibloo: Gabas monetizza il fallo di Rovatti e porta Bergamo a -1. Bridge ricaccia indietro l’offensiva lombarda, ma il canestro di Gabas firma il sorpasso della SBS 67-66. Con gli ultimi 19’’ i biancoblu perdono palla rovinosamente buttando via negli ultimi secondi l’opportunità di portare a casa i due punti. A Bergamo finisce 67-66.











SBS Bergamo - Dinamo Lab 67-66



Parziali16-12; 14-13; 15-17; 12-15; OT: 10-9.



Progressivi: 16-12; 30-25; 45-42; 57-57; OT 67-66.



Sassari, 29 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna