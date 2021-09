Dinamo Lab: il calendario Fipic

TagsDinamo LabUfficializzato il calendario completo della regular season 2021-2022 dei guerrieri a due ruote



Dopo la partenza del campionato Lega Basket LBA, dell’EuroCup Women e l’imminente start della Legabasket Femminile anche la Dinamo Lab si prepara alla nuova stagione. La Federazione italiana basket in carrozzina ha ufficializzato nei giorni scorsi il calendario ufficiale della regular season 2021-2022. Anche in questa stagione la serie A è strutturata in due gironi da cinque squadre ciascuno, le prime due classificate dei gironi accederanno alle semifinali scudetto, formulate in gara andata-ritorno, con la prima partita in casa della peggio classificata (26 marzo - 02 aprile). Le vincenti disputeranno le Finali nella serie al meglio delle tre che partirà il 14 maggio.



Girone A: Millennium Basket Padova, Reggio Calabria, BM Treviso, Porto Torres e Briantea Cantù.



Girone B: Dinamo Lab Banco di Sardegna, SBS Bergamo, Santo Stefano, Amicacci Giulianova e Wheelchair Basket Firenze.



Lo start della regular season è fissato il 23 ottobre e per i biancoblu il debutto è fissato in casa con Bergamo; dopo la seconda giornata, che vedrà la Dinamo impegnata contro Amicacci a Giulianova, il campionato avrà una sosta nel primo fine settimana di novembre, dedicato alla Final Four di Coppa Italia in scena a Grottaglie (Ta). Dopo la terza giornata, in programma il 13 novembre, dove il Banco affronterà la matricola Firenze in casa, seguirà la Supercoppa Italiana (21 novembre) mentre la stagione regolare riprenderà l’8 gennaio. Turno di riposo per Claudio Spanu e compagni che ripartiranno con il girone di ritorno dal 29 gennaio 2022.



Ecco il calendario completo:



1° giornata



23/10/2021 ore 15:00 Dinamo Lab – SBS Bergamo







2° giornata



30/10/2021 ore 16:00 Amicacci Giulianova - Dinamo Lab







3° giornata



13/11/2021 ore 15:00 Dinamo Lab Wheelchair Sport Firenze







4° giornata



08/01/2022 riposo







5° giornata



15/01/2022 ore 16:00 Santo Stefano - Dinamo Lab







Girone di ritorno







1° giornata



29/01/2022 ore 15:00 SBS Bergamo - Dinamo Lab







2° giornata



12/02/2022 ore 15:00 Dinamo Lab – Amicacci Giulianova







3° giornata



19/02/2022 ore 15:30 Wheelchair Basket Firenze - Dinamo Lab







4° giornata



26/02/2022 riposo







5° giornata



05/03/2022 ore 16:00 Dinamo Lab-Santo Stefano







Tutte le partite della Serie A 2021/2022 saranno trasmesse in diretta streaming.



Sassari, 28 settembre 2021



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna