Dinamo Lab e il sogno Scudetto

TagsDinamo LabPartono da Firenze i playoff della Dinamo Lab, che sogna uno storico Scudetto, ma che dovrà superare ostacoli difficili sulla strada che porta alla finalissima. La squadra di Bisin affronta i toscani allenati dall’ex Sassari Marco Bergna nei quarti di finale con andata fuori casa e ritorno a Sorso tra 7 giorni. Passa chi le vince tutte e due o in base alla differenza canestri. Dalla semifinale in poi ci sarà andata-ritorno-eventuale bella.



“Abbiamo lavorato, stiamo cercando di trovare la forma migliore per affrontare con grande determinazione i playoff – commenta coach Bisin – Firenze è assolutamente un test molto impegnativo, iniziamo fuori casa, loro hanno giocatori molto esperti tra cui Da Silva, vogliamo impattare subito aggressivi ed essere sul pezzo”



La Dinamo è partita da Alghero questa mattina alla volta di Firenze dove sabato alle 15:30 inizieranno ufficialmente i playoff. Tanta attesa per il Banco che ha concluso la regular season al 2° posto, solo dietro ai fortissimi marchigiani del Santo Stefano, imbattuti. Chi vincerà la sfida tra Firenze e Dinamo dovrebbe trovarsi in semifinale Cantù, una delle favorite al titolo, che sarà tra l’altro avversaria di Sassari nelle Final Four di Coppa Italia.



Molto carico De Miranda che ha vinto il titolo come miglior giocatore brasiliano dell’anno e che nelle ultime partite di campionato era stato determinante con il suo talento offensivo. Attesa per il contributo di Poggenwisch in cabina di regia, mentre Berdun è l’anima della squadra, il leader argentino vuole trascinare la Dinamo a cercare di fare il massimo in questi playoff.







Sassari, 10 febbraio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna