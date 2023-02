Dinamo al lavoro, Treier e Bendzius in nazionale

TagsDinamoContinua il lavoro della Dinamo che dopo la settimana di pausa sta spingendo forte soprattutto dal punto di vista atletico per il finale di stagione. Unici assenti giustificati Kaspar Treier che è impegnato con la nazionale estone e giocherà venerdì e lunedì prossimo contro Slovenia e Svezia ed Eimantas Bendzius, anche lui nella finestra Fiba con la Lituania, di scena giovedì alle 18:30 contro l’Ungheria e domenica nell’affascinante match in Francia.



I ragazzi di Bucchi si alternano tra Cus Sassari, palestra Sport Club 900 e PalaSerradimigni per mettere benzina nel serbatoio.



Venerdì alle 10:30 in club house Federico Pasquini farà il punto con i giornalisti.



Il prossimo impegno di Sassari alla ripresa del campionato sarà sabato 4 marzo alle 20:30 in casa nell'anticipo contro la Reyer Venezia, storica duellante degli ultimi anni.



Continua la promozione di Febbraio per quanto riguarda l'e-commerce dello store Dinamo. Su www.dinamostore.it si può acquistare con il 20% di sconto con il codice Febbraio20



Sassari, 22 febbraio 2022



