Dinamo a mille, dominata Brindisi

La Dinamo gioca un secondo tempo straordinario, segna 37 punti nel 3° quarto, impone un ritmo pazzesco al match e manda al tappeto Brindisi, che cede nettamente 111-93. Sassari tira con oltre il 60% dal campo, tutti danno il loro contributo, in ripresa Gentile, micidiali Jones, Kruslin e Bendzius. Benissimo Dowe in quintetto con Robinson, che esce per infortunio come Diop nel 3° quarto.



DINAMO – BRINDISI 111-93 (27-21/ 51-46 / 88-70)



Dinamo: Robinson 8, Dowe 15, Jones 15, Bendzius 20, Stephens 6, Gentile 15, Kruslin 16, Chessa, Devecchi, Treier 9, Diop 7, Raspino. All.Bucchi



Brindisi: Etou 4, Mascolo 6, Reed 20, Bowman 8, Burnell 15, De Donno, Mascolo 6, Bocevski, Mezzanotte 12, Riismaa 3, Bayehe 4, Perkins 21, Dixson. All.Vitucci



MVP: Ci sono tanti candidati al migliore in campo, scegliamo Jones perché dà il là al break decisivo e diventa un fattore anche difensivo. Grandi partite per Kruslin, Bendzius, Dowe e Gentile in netta ripresa.



CHIAVI DEL MATCH: la difesa del 3° quarto della Dinamo, la percentuale da 3 punti



PREVIEW



La Dinamo è alla caccia di una vittoria pesante in chiave proseguio della stagione, mentre Brindisi può ancora entrare alle Final Eight, vincendo se Brescia perde. Vitucci tocca le 150 partite sulla panchina di Brindisi, Bucchi ci è stato 5 anni con grandi risultati, confronto tra due squadre che hanno voglia di risalire la china, Bendzius a 7 punti dai 1500 in maglia Dinamo. Raspino confermato nei 12 con Dowe che parte in quintetto. Grande ex del match Jason Burnell, che ha vissuto due bellissime stagioni in Sardegna.



AVVIO



La Dinamo parte con intensità, Brindisi risponde con il talento e la fisicità, due stoppate ma anche due falli, c’è subito Diop, Sassari spara da 3 punti, Jones entra subito nel match, i pugliesi attaccano l’area, è una bellissima partita, il Banco va 12-6, Brindisi pareggia. Entra Kruslin che è subito prezioso sui due lati del campo, Bendzius e la stessa guardia croata si mettono in proprio, la Dinamo spinge la transizione, Vitucci costretto al time out (22-16), Sassari con 6/9 da 3 punti.



Perkins è un fattore dentro l’area per l’Happy Casa, Dowe cerca di creare soluzioni anche dal post basso, Bucchi ha già ruotato 9 giocatori, Brindisi è bravissima sui cambi difensivi anche se concede troppi 1vs1 come la Dinamo, che mantiene 4 punti di vantaggio al 10’ (27-23).



Brindisi 10/16 da 2punti, Dinamo con 6/9 da 3 punti



Ousmane Diop ha grande impatto a rimbalzo offensivo, Robinson fa canestro da 3 punti, la Dinamo allunga 34-27, ma Brindisi ha talento e non molla un centimetro, in un amen, canestro da 3 punti da Riismaa e bomba di Bowman, Bucchi chiama time out (34-33). La squadra di Vitucci tira con il 62% dal campo, Treier si rende prezioso, Gentile mette una tripla fondamentale, il coach di Brindisi arrabbiatissimo ferma tutto (40-35). Il Banco prende 11 rimbalzi offensivi che sono chiave contro la percentuale dal campo dei pugliesi, Dowe attacca il ferro, Jones legge bene, ma Sassari ha solo 5 punti di vantaggio (44-39). Burnell cerca il post basso contro Jones, la Dinamo da sempre la sensazione di poter scappare ma Brindisi risponde colpo su colpo, Bendzius segna 5 punti di fila, ma Reed sulla sirena riavvicina gli ospiti (51-46).



Dinamo con 9/14 da 3 punti e 13 rimbalzi offensivi, Brindisi con 20/33 dal campo, 65-46 di valutazione per il Banco



BREAK MICIDIALE DEL BANCO



La Dinamo non esce bene difensivamente dallo spogliatoio, Perkins riporta in parità Brindisi, il Banco trova fluidità in attacco ma Brindisi è un osso durissimo. Jones è pazzesco a livello di talento, 7 punti consecutivi, tripla di Kruslin in transizione su lay up sbagliato da Reed e Vitucci costretto al time out (63-56). Sassari alza tantissimo il livello difensivo e diventa midiciale in transizione con Jones, Bendzius e Kruslin, la Dinamo vola 77-60 ma perde Robinson e Diop per infortunio, Stephens e Jones con 3 falli e prova a resistere. Impatto di Dowe e Gentile, Treier gioca da 5, Bendzius è un chirurgo straordinario, 37 punti nel quarto, spettacolo al PalaSerradimigni (88-70)



LA DINAMO NON SI GIRA, GRANDE VITTORIA



Questa volta la Dinamo non concede il minimo appiglio a Brindisi, Sassari fa spettacolo, Kruslin è micidiale, Gentile recupera terreno, tutti hanno voglia di farsi trovare pronti, nonostante i ko di Robinson e Diop, il Banco riesce ad arrivare in fondo conquistando una grande vittoria



