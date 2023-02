Dinamo, un piede in semifinale

TagsDinamo LabIn gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di serie A Fipic, la Dinamo strappa un pesantissimo successo a Firenze 71-52, ipotecando il passaggio alle semifinali Scudetto. La squadra di Bisin regge il confronto nel primo tempo, studia gli avversari e poi piazza il break decisivo nel 3° quarto, spinta dalle giocate di Berdun (due giorni orsono aveva 40 di febbre) e dalla concretezza di Lindblom e Op Den Orth, inserito proprio nella post season.



LE STATISTICHE COMPLETE FIRENZE - DINAMO 52-71



Dinamo: Poggenwisch 10, Sjostrom 4, Spanu, Lindblom 13, Berdun 21, De Miranda 4, Op Den Orth 10, Esteche 4, Diene 5, Quaranta. All.Bisin



ROBIN DETERMINANTE



La miglior partita di Robin Poggeniwsch in maglia Dinamo, il playmaker olandese è il protagonista del primo tempo della Dinamo con il Banco che tiene contro i toscani che poggiano sul talento di Da Silva. La squadra di Bergna prova ad aggredire Sassari, Bisin ruota i quintetti da primo e secondo quarto, all’intervallo Spanu e compagni sono avanti 34-31.



IL TANGO DI BERDUN



Il terzo quarto è targato Berdun, con l’argentino che prende letteralmente per mano la Lab, Lindblom è giocatore importante, reggono l’impatto anche Diene e Sjostrom, Op Den Orth dentro l’area è un carro armato. Sale di tono la difesa di Sassari che concede pochissimo a Firenze, i padroni di casa segnano solo 8 punti, il Banco vola allunga (39-51).



DIFFERENZA CANESTRI



La Dinamo sa che per andare in semifinale non solo conta vincere, ma nel doppio confronto è fondamentale un successo con un ampio margine. Il Banco continua ad essere molto attenta difensivamente, la fisicità e la concentrazione sono massime, la forbice si apre ulteriormente, Sassari chiude 71-52 e ipoteca le semifinali Scudetto, un risultato straordinario per una società cresciuta tantissimo e che merita questo tipo di palcoscenico.



Berdun chiude con 21 punti, mentre Poggeniwsch ha 10 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, preziosissimi i 13 punti di Lindblom.



Gianmario Dettori analizza il match:



“Partita bellissima contro un avversario di assoluto livello, non era facile venire qui a Firenze e giocare un match di questo tipo. Siamo stati pronti, abbiamo retto fisicamente e quando abbiamo alzato il ritmo e l’aggressività abbiamo fatto il break, avendo a disposizione rotazioni determinanti. E’ solo l’andata ma sono veramente felice per il risultato, per la prestazione e per la maturità dimostrata dalla squadra”



Sassari, 11 febbraio 2023



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna