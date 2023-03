Dinamo da playoff, ma vince Bologna

TagsDinamo WomenDINAMO – VIRTUS BOLOGNA 69-73 (20-22 / 41-32 / 60-56)



STATISTICHE DEL MATCH



Dinamo: Toffolo, Mazza, Carangelo, Arioli, Gustavsson, Ruiu, Makurat, Fara, Thomas, Martinez, Holmes, Ciavarella. All.Restivo



Virtus Bologna: Del Pero, Pasa, Rupert, Barberis, André, Zandalasini, Orsili, Parker, Laksa, Cinili. All.Ticchi



Le Women partono con grande intensità ma la Virtus Bologna è la squadra migliore in Italia in questo momento, 6 triple segnate nei primi 7 minuti, Zandalasini apre le danze, in campo aperto la Virtus è pazzesca, Sassari spreca qualcosa, Restivo è costretto al time out (9-18 al 7’). Bologna arriva sul +11 con i canestri di Laksa, ma la Dinamo reagisce con grande orgoglio, Carangelo accelera, Holmes si mette in partita con tutto il suo repertorio, 9 punti dell’americana permettono al Banco di arrivare sotto al 10’ (20-22).



HOLMES IN THE ZONE



Pazzesco parziale delle Women che piazzano un 20-2 a cavallo dei due quarti, trascinate da Holmes e Carangelo, il pubblico è uno spettacolo, Toffolo ha impatto dalla panchina, Ticchi è costretto a fermare la partita (31-24). La partita è bellissima dal punto di vista agonistico e tecnico, Sassari gioca un primo tempo di alto livello, il ritmo è altissimo, Parker tenta di girare l’inerzia, ma la squadra di Restivo ha grandissimi stimoli e mette sul campo qualità e quantità. All’intervallo il Banco chiude meritatamente avanti 41-32



LA DINAMO RESISTE



Zandalasini sale in cattedra e prova a trascinare la Virtus Bologna, che prova a fare la differenza in area con le sue lunghe. Makurat è un fattore nel 3° quarto, la squadra di Restivo combatte e si aggrappa alle soluzioni in mezza transizione per alzare il ritmo nonostante la stanchezza. La Virtus prende l’inerzia ma non riesce a sorpassare il Banco, che al 30’ mantiene ancora il vantaggio (60-56).



PARKER FA L’AMERICANA



Parker trascina Bologna al parziale determinante nella prima parte dell’ultimo quarto, la 5^ scelta WNBA segna i punti che costruiscono il break con Restivo costretto al time out e Sassari senza canestri per 4’ (60-65). Con orgoglio il Banco vuole a tutti costi lottare fino in fondo, Holmes segna 25 punti ma non basta, Parker è determinante insieme ad André che segna un canestro pesantissimo negli ultimi 90 secondi quando la Dinamo arriva con i nervi ma non con la lucidità. Vince Bologna 69-73, Sassari dimostra di essere da playoff.



Sassari, 19 marzo 2023



