Dinamo quasi al completo: nel mirino il debutto in campo

È una Dinamo quasi al completo quella che prosegue la preparazione nel ritiro di Sassari: gli uomini di coach Demis Cavina, dopo il ferragosto al lavoro e una giornata di stop concessa dallo staff tecnico, hanno ripreso a pieno ritmo gli allenamenti tra il parquet del PalaSerradimigni, la palestra Sport 900, le Piscine di Lu Fangazzu e i campi in erba della Società San Paolo.



Dopo il ritorno in terra sarda di David Logan, arrivato lo scorso weekend e subito al lavoro con compagni vecchi e nuovi, ieri pomeriggio è atterrato in Sardegna Anthony Clemmons: l’ex Igokea e Monaco si è sottoposto alle visite mediche di rito del Medical Dinamo Lab e da oggi si aggregherà al gruppo, muovendo i primi passi sul parquet di piazzale Segni. Nel fine settimana è previsto l’ultimo arrivo in casa Dinamo con il ritorno in Sardegna di Jason Burnell, al secondo anno in maglia Dinamo Banco di Sardegna, impegnato nella Summer League di Las Vegas con la maglia dei Denver Nuggets.



La prossima settimana è in agenda il primo impegno della preseason biancoblu con il debutto sul campo della Dinamo formato 2021-2022: venerdì 27 agosto, palla a due alle 21, al PalaPirastu di Cagliari i giganti affronteranno il Bayern Monaco di coach Andrea Trinchieri nella semifinale dell’undicesima edizione del Torneo Internazionale del City of Cagliari. L’ormai tradizionale quadrangolare in scena in via Rockefeller sarà la cornice della prima di Jack Devecchi e compagni: ad aprire la manifestazione sarà la semifinale alle 18 tra la neopromossa Napoli e Baskonia.



I biglietti per assistere alle sfide sono in vendita on line sul sito di Box Office Sardegna; Di seguito i prezzi dei biglietti: abbonamento 2 giornate intero 43€ - ridotto dai 2 ai 15 anni 27.50€, singola giornata intero 27.50€ - ridotto dai 2 ai 15 anni 17.50€







Sassari, 18 agosto 2021



