Dinamo scarica, Bologna domina

TagsDinamo WomenUna Dinamo stanca e scarica lascia via libera ad una super Virtus Bologna, che domina il confronto e chiude la pratica già nel primo tempo (45-22). Sassari tira malissimo dal campo e soffre la fisicità della squadra di Ticchi, che vince meritatamente 88-52 e rimane al 2° posto in classifica



VIRTUS BOLOGNA – DINAMO BDS 88-52 (21-11 / 45-22 / 68-35)



Virtus Bologna: Pasa 8, Zandalasini 14, Parker 18, Laksa 4, Cinili 4, Del Pero 7, Rupert, Barberis 9, André 15, Orsili 9. All.Ticchi



Dinamo BDS: Carangelo 11, Thomas 11, Makurat 1, Gustavsson 4, Holmes 18, Ciavarella 7, Mazza, Toffolo, Fara, Arioli. All.Restivo



LE STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH



AVVIO



La Dinamo impatta bene con un canestro di Holmes, ma dopo è solo Bologna in avvio con Pasa scatenata che è devastante in campo aperto con le sue accelerazioni e l’1vs1 al ferro. La playmaker della Virtus costruisce il primo minibreak di 7-0 che costringe Restivo a chiamare subito time out (7-2). Sassari reagisce ed entra nel match, Restivo si prende un tecnico, le felsinee sfruttano la propria cabina di regia, anche Orsili è in partita, Bologna prova a scappare (19-11). Il Banco è un po’ scarica, le scorie del viaggio e del durissimo match di Londra si fanno sentire, la squadra di Ticchi è lucida e concreta con André, al 10’ è già +10. (21-11).



La Dinamo ha 5/17 dal campo (0/6 da 3p), Bologna con il 56% di squadra, 11 punti in 2 per le due playmaker Pasa-Orsili.



BOLOGNA IN FUGA



Sassari fa molta fatica contro la fisicità di Bologna, che appena può alza il ritmo, Laksa ha grande talento, il Banco è costretta ad essere molto perimetrale e sembra essere un po’ sulle ginocchia, Zandalasini realizza un grande canestro da 3 punti, 13-0 Virtus e già partita decisamente in salita. (29-11). La Dinamo non riesce a trovare fluidità e continuità, solo Thomas sembra avere la lucidità giusta, la squadra di Ticchi è lunga, profonda e cinica, sfrutta ogni errore, anche Parker dentro l’area fa il vuoto imitata da Barberis, Bologna è vicina a dare una sferzata decisiva al match (43-20) e va all’intervallo sul 45-22 con Sassari che tira con il 25% dal campo. (1/13 da 3 punti)



PARTITA CHIUSA



La Virtus Bologna rientra dagli spogliatoi con lo stesso piglio e gioca una partita perfetta, la Dinamo va sempre in difficoltà, il match è senza storia (57-23 al 25’) con un altro parziale di 12-1 in favore delle padrone di casa. Parker continua a dominare dentro l’area, Sassari tira con 3/18 da 3 punti e il 25% dal campo, la squadra di Ticchi doppia in pratica il Banco al 30’ (68-35).



GARBAGE TIME



Non c’è ovviamente storia nell’ultimo quarto, si gioca solo per le statistiche, la Dinamo continua a litigare con il canestro e fa una fatica terribile a segnare, Bologna gioca sul velluto e può permettersi ampie rotazioni. La stanchezza è la peggior nemica di Sassari che non ha gambe, finisce 88-52 per la Virtus che rimane al 2° posto.



Sassari, 18 dicembre 2022



Dinamo Banco di Sardegna