Dinamo sconfitta a Bologna

TagsDinamoNon riesce la grande impresa alla Dinamo che cede 86-69 alla Virtus Bologna capolista dopo un match giocato alla pari per 28 minuti. Sassari recupera 12 punti di svantaggio e conduce anche nel 3° quarto grazie al 7/14 da 3 puntu, ma un parziale di 18-0 della squadra di Scariolo a cavallo nei due tempi chiude il confronto. 19 punti di Bendzius, 15 punti di Robinson. Un grande plauso a tutti i tifosi della Dinamo occorsi in trasferta a Casalecchio che non hanno mai smesso di incitare i ragazzi di Bucchi.



VIRTUS BOLOGNA – DINAMO BDS 86-69 (22-12 / 38-39 / 63-53)



MVP: Shengeila è lui il grande protagonista del match chiude con 18 punti 7 rimbalzi, 23 di valutazione, con il suo post basso e le sue letture è il migliore della Virtus



CHIAVI DEL MATCH: L’aggressività difensiva di Bologna



Dinamo che deve rinunciare ancora a Raspino a cui si aggiunge anche Stefano Gentile con problemi alla schiena. Bucchi ritorna dove è partito come coach delle giovanili e dove è nato.



SUBITO VIRTUS



La Dinamo parte male dal punto di vista delle percentuali, Dowe commette subito due falli, Sassari sbaglia tiri aperti, Hackett e Shengeila lanciano la Virtus Bologna che è subito tosta e aggressiva, da vera squadra di Eurolega. Bucchi è costretto al time out dopo 5’ (13-4). Il Banco fa una grande fatica ad attaccare, la Virtus è molto fisica e solida, Scariolo tiene alto il ritmo con le rotazioni, solo Bendzius permette alla Dinamo di rimanere a 10 lunghezze di svantaggio al 10’ ma la strada è parecchio in salita (22-12).



REAZIONE DINAMO



Grande reazione della Dinamo che tiene l’aggressività difensiva, Bologna non fa canestro da 3 punti, Bendzius da ala piccola è la chiave che gira l’inerzia, le sue triple con quelle di Dowe e Robinson riportano Sassari a contatto 24-21. Diop ha un eccellente impatto dentro il pitturato, lotta un leone contro Jaiteh e Mickey, il Banco sorpassa sul 29-28 prima di reagire ancora alla fiammata di Hackett. Gli arbitri sono molto fiscali con Sassari, la Virtus ha solo 5 falli in due quarti, un canestro di Jones vale però il vantaggio dell’intervallo (38-39).



BREAK VIRTUS



Bologna mette le mani addosso con tutti i suoi giocatori e mette grande pressione, la Dinamo prova a rispondere. Belinelli si mette nel match con due bombe, Dowe e Bendzius rispondono ma Hackett in transizione costringe Bucchi al time out (50-47). Nel momento migliore il Banco subisce il break, Weems mette una tripla dopo una carambola, Sassari non riesce più a far canestro, la Virtus allunga in chiusura di 3° quarto (63-53) con due punti sulla sirena di Lundberg.



BOLOGNA DOMINA



Bologna domina e con un parziale di 18-0 firma il break decisivo del match che chiude il confronto. Sassari non riesce più a reagire di fronte allo strapotere della squadra di Scariolo, il Banco non segna per 5’ nell’ultimo quarto, il finale è 86-69 per la Virtus Bologna che mantiene il 1° posto in classifica.







