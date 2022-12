Dinamo stoica, Schio rimane imbattuta

TagsDinamo WomenUna Dinamo al limite dello stoico combatte in tutte le maniere di fronte alle campionesse d’Italia di Schio, che vincono nettamente 94-66, ma favorite anche dall’assenza pesantissima di Holmes, a cui si aggiunge dopo poco anche Makurat. In sei le ragazze di Restivo fanno il massimo e oltre, le venete fanno il break nella seconda metà del 2° quarto e chiudono la pratica dopo l’intervallo. Carangelo chiude con 22 punti.



DINAMO WOMEN – SCHIO 66-94 (21-26 / 36-52 / 51-71)



LE STATISTICHE COMPLETE



Dinamo: Toffolo 8, Mazza, Carangelo 22, Arioli, Guastavsson 11, Makurat 2, Thomas 12, Martinez, Cerri, Holmes, Ciavarella 11. All.Restivo



Schio: Mabrey 16, Bestagno 4, Sottana 16, Verona 6, Howard 12, Crippa 5, Keys 9, Penna 4, Zahui 6, N’Dour 16. All.Dikaioulakos



La Dinamo affronta le campionesse d’Italia di Schio, che in regular season non perdono da 2 anni e 35 partite consecutive, una vera macchina schiacciasassi. Women che arrivano dall’exploit di Londra e dalla dura sconfitta di Bologna contro la Virtus e proveranno in tutte le maniere a cercare di rimanere il più possibile in partita.



COPPA ITALIA & EUROCUP



Dopo la sconfitta di ieri del Geas a Venezia, la Dinamo è sicuramente 4^ alla fine del girone di andata e affronterà proprio le lombarde nel quarto di finale che vedrà il Banco parteciparvi per la prima volta nella storia, così come ai playoff di Eurocup di fronte alla testa di serie numero 1, la Reyer Venezia.



SENZA HOLMES, SALTA ANCHE MAKURAT



Restivo non ha Holmes in quintetto fuori per infortunio, c’è Ciavarella da 4 tattica con Gustvasson da centro, N’Dour e Schio ne approfittano subito per fare la voce grossa dentro l’area. La Famila parte da grande squadra e fa valere la sua forza, il 9-2 iniziale non scompone però la Dinamo che piazza un controbreak di 6-0 e si riporta a contatto. Il Banco cambia marcia e aggredisce cercando di mettere in difficoltà le venete, la rubata di Carangelo con contropiede costringe il coach di Schio a chiamare time out (12-11). Entrano Sottana, Crippa e Keys, si fa male anche Makurat, Sassari è in grande difficoltà di roster, la Famila gira l’inerzia (16-24) proprio con due triple consecutive di Sottana. La Dinamo gioca al massimo delle sue possibilità, in 6 senza Makurat e Holmes lotta, al 10’ è 21-26 Schio.



SCHIO SCAPPA



Sassari lotta allo stremo per riuscire a non far scappare Schio, che ha uno strapotere pazzesco, la tripla di Gustavsson riporta addirittura il Banco sul 26-26. La Famila però ogni volta che sbagli ti punisce, il talento è pazzesco, la Dinamo deve essere perfetta anche senza Holmes e Makurat. Il Banco non ha alternative e paga la stanchezza, Schio è micidiale da 3 punti e appena sbagli ti punisce. Sottana e Howard spezzano l’equilibrio irreale, le venete scappano (32-48, 7/11 da 3p punti 23-9 a rimbalzo e 15 assist). La Dinamo esce dal campo all’intervallo tra gli applausi del pubblico, che capisce il grande sforzo delle ragazze in 6 contro la corazzata imbattuta. (36-52)



18/29 dal campo per Schio che domina dentro l’area, 25-7 a rimbalzo, 17 assist ma con 13 perse. La Dinamo ha il 39% al tiro ed è costretta a spremersi.



PARTITA IMPARI



La Dinamo non ha in pratica cambi, Schio esce dagli spogliatoi e gestisce la situazione vista la differenza di valori in campo. Restivo deve fare i miracoli cercando di non aggravare il gap fisico e di perdere altre giocatrici, che si immolano e danno tutto. Il Banco non sbraga e prova a trovare comunque un’idea di allenamento intenso per provare cose nuove. Alla fine del 3° quarto Schio è avanti 51-71.



DINAMO CUORE E ORGOGLIO



Questo gruppo è forte e coeso, non molla mai, potrebbero esserci 50 punti di differenza ma Sassari va oltre le proprie possibilità. Carangelo, Thomas e Gustavsson sono le migliori in campo per il Banco, Sottana e N’Dour mettono in mostra tutto il loro talento, Carangelo non vuole assolutamente mollare, chiuderà con 22 punti, alla fine le venete chiudono 94-66 e conquistano la 13 esima vittoria in altrettante partite, la 36esima di fila in regular season negli ultimi due anni.



