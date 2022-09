Dinamo Store e biglietteria: nuovi orari

TagsDinamo StoreA partire da lunedì il Dinamo Store di via Nenni riprenderà il consueto orario



Riparte la stagione e anche il quartier generale di via Pietro Nenni si anima in attesa dello start delle competizioni ufficiali: a partire da lunedì 12 settembre Dinamo Store e biglietteria riprenderanno il consueto orario stagionale.



Sarà possibile effettuare i propri acquisti, dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Inoltre, a partire da sabato 17 settembre, il sabato ci sarà l’apertura mattutina dalle 10 alle 13.



Si ricorda inoltre che dal lunedì al venerdì è sempre aperte la Club House, dalle 8 alle 13, per colazioni, aperitivi e break: la gentilezza dello staff e l’accoglienza in un ambiente a tinte biancoblu sono gli elementi ideali per rendere unica la vostra pausa.







