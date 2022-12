'Dinamo unica, esempio per molti club'

TagsDinamo LabGetrjan Vd Linden è uno dei coach più quotati a livello europeo e mondiale nel basket in carrozzina. L’attuale allenatore dell’Olanda, che nel suo clamoroso palmares include anche sette medaglie olimpiche, ha fatto visita alla Dinamo, ha assistito agli allenamenti, ha conosciuto da vicino la realtà di Sassari e ha offerto un interessante e proficuo scambio a livello umano e tecnico. Il coach degli Orange ha poi assistito alla vittoria della Dinamo a Giulianova contro l’Amicacci Abruzzo e ha potuto ammirare da vicino uno dei suoi pupilli, ovvero il playmaker Robin Poggenwisch:



“E’ un giocatore top in Europa come Op den Orth, sono ragazzi che lo hanno dimostrato in questi anni nei vari campionati in cui hanno giocato e nelle competizioni in nazionale, in Francia sono stati super, l’Italia è un altro campionato, dovranno poter crescere e conoscere bene la squadra, ma sono sicuro delle loro qualità mentali e tecniche”



Il selezionatore della nazionale olandese è rimasto colpito dal mondo Dinamo:



“Non mi aspettavo un ambiente del genere, c’è grande integrazione tra le tre squadre che militano tutte nel massimo campionato, le donne, i maschi e i ragazzi in carrozzina, è molto bello, è una situazione unica nel suo genere che dovrebbe essere messa d’esempio a tanti club”



Vd Linden ha poi messo l’accento sul potenziale della squadra:



“Ci sono molti buoni giocatori, bisogna bilanciare con il punteggio imposto, ma la cosa più importante è che diventino una squadra e un gruppo unito, compatto, questo è l’aspetto fondamentale. Tanti giocatori sono nuovi, la stagione non è iniziata da tantissimo, però il potenziale è ottimo, la chiave sarà la crescita come team. Bello vederli al top in tutte le competizioni”



Il futuro del basket in carrozzina



“Penso che sia il più bello degli sport paralimpici, vediamo la strada che porta a Parigi, comunque il movimento è in crescita e spero che la Dinamo possa crescere ancora e ottenere tantissimi trofei”







Sassari, 8 dicembre 2022



