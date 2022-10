Dinamo-Virtus: biglietteria aperta

TagsbiglietteriaSabato appuntamento con la sfida contro le V nere nel remake della finale di Supercoppa: biglietti in vendita al Dinamo Store e su Vivaticket



È iniziata una nuova settimana di lavoro in casa Dinamo Banco di Sardegna: dopo la vittoria su Trento gli uomini di coach Piero Bucchi si preparano ad accogliere la Virtus Bologna nel match valido per la 5°giornata di regular season LBA.



L’appuntamento con la sfida alle V nere, nel remake della finale di Supercoppa Italiana, è fissato sabato 29 ottobre con palla a due alle 18 al PalaSerradimigni: a partire da questa mattina è possibile acquistare i tagliandi validi per assistere al match presso la biglietteria del Dinamo Store di via Nenni 2/22 a Sassari aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato la biglietteria aprirà dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio del match.



È già attiva anche la biglietteria on line: sarà possibile acquistare i tagliandi in vendita su Vivaticket direttamente dalla sezione ticketing del sito ufficiale biancoblu.



Sassari, 25 ottobre 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna