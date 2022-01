Dinamo Women-Campobasso: palla a due alle 14

TagsDinamo WomenLa Lega Basket Femminile ha comunicato la variazione di orario della prossima sfida casalinga



Le Dinamo Women, reduci dalla vittoria su Empoli conquistata sabato, si preparano a una nuova settimana di lavoro: nel calendario biancoblu sono tre le prossime sfide che vedranno impegnate Maggie Lucas e compagne in campo. A partire dalla prima gara casalinga del 2022: domenica, 23 gennaio, a calcare il parquet del PalaSerradimigni sarà Campobasso nella sfida valida per la 4° giornata di ritorno della regular season. La Lega Basket Femminile ha comunicato che il match con le molisane si disputerà alle 14. Martedì 25 invece andrà in scena il recupero con Ragusa, precedentemente rinviato a causa dell’emergenza meteo in Sicilia: start fissato alle 18. Sarà un back to back con la formazione siciliana: domenica 30, al PalaMinardi di Ragusa, le due squadre si affronteranno nella 5° giornata di ritorno (palla a due alle 18).



Nella giornata odierna la LBF ha comunicato anche la data del recupero del match con Costa Masnaga: la sfida della 2°giornata di ritorno si giocherà sabato 26 marzo alle 17:30 al PalaSerradimigni.



Sassari, 17 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna