Dinamo Women: rinviate le prossime sfide

La Lega Basket Femminile ha ufficializzato il rinvio dei match con Campobasso e Ragusa



La Lega Basket Femminile ha comunicato il rinvio delle prossime sfide casalinghe delle Dinamo Women: il match con Campobasso, inizialmente in programma domenica al PalaSerradimigni alle 14, è stata rinviata a causa delle positività riscontrate nella compagine molisana. Il recupero è fissato per mercoledì 02 febbraio alle 14 al PalaSerradimigni.



Anche il recupero con Ragusa, in agenda martedì 25 gennaio, è stato rinviato: nei giorni scorsi nella squadra siciliana si sono presentate delle positività e non sará possibile disputare la sfida. Prossimamente verrà comunicata la data di recupero.



Sassari, 21 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna