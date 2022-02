Diversi stati d'animo

TagsDinamo Women 2021-2022Il Geas vince meritatamente a Sassari dominando il match. A fine partita sala stampa con l’MVP Gwathmey che apre:



“Abbiamo giocato un’eccellente partita, partendo con grande aggressività approcciando bene il match. Venivamo da due partite giocate male e perse, in più abbiamo perso Graves che per noi era fondamentale. Abbiamo dato tutte quel qualcosa in più per sopperire alla sua assenza, abbiamo vinto per lei e siamo contente della partita che abbiamo giocato”



Arriva poi il coach del Geas Cinzia Zanotti, grandissima ex giocatrice, alla nona stagione sulla panchina delle lombarde:



“Venivamo da due brutte sconfitte, soprattutto quella di Lucca, penso sia stata la più brutta della stagione. Abbiamo perso Graves che per noi era importantissima e andremo avanti così per tutta la stagione, ma stasera devo fare i complimenti alle mie ragazze, hanno giocato forse il miglior match della stagione e hanno dato tutte qualcosa in più per sopperire all’assenza della nostra americana. È un campionato molto equilibrato, dobbiamo sempre tenere le antenne dritte”



Infine un ricordo sull’ex compagna di mille battaglie a cui ora è intitolato il PalaSerradimigni, Roberta



“Domanda che mi non mi aspettavo (si commuove), è bello tornare qui a Sassari e in Sardegna dove ho passato parte della mia gioventù e dove ho giocato con Roberta tante partite, sono contenta di vedere che le sia dedicato il palazzetto, è un ricordo che porto sempre con me nel cuore”



Coach Restivo non è molto contento della prestazione delle sue ragazze anche se ci sono delle attuenanti:



"Dobbiamo ritornare ad avere la stessa intensità che abbiamo sempre messo nelle partite. Sapevamo che Geas è una squadra difficile da affrontare, che ha molta fisicità e devo fare loro i complimenti, hanno giocato un grande match. Noi dobbiamo sapere quali sono i nostri limiti e cosa dobbiamo fare per migliorare. Tornare in palestra, allenarci al completo e riuscire a migliorare la condizione, è normale che una giocatrice come Shepard abbia bisogno di tempo per recuperare dal Covid. Sabato c'è Venezia, non conta l'avversario ma come lo affrontiamo, è la cosa più importante"



Veronica Dell’Olio, che veniva da una bella partita a Moncalieri mette il focus soprattutto sull’avvio di gara



"Abbiamo perso un'occasione di riuscire a vincere una partita fondamentale per noi, soprattutto dopo la partita di Moncalieri, che probabilmente ci ha tolto energie per affrontare un match del genere. Loro sono state molto brave vista anche l'assenza di Graves, noi non abbiamo avuto il solito approccio sul match che ci permette di prendere fiducia e di avere consapevolezza. Siamo un bellissimo gruppo che lavora bene insieme e che sta bene insieme, sappiamo combattere e già dalle prossime partite in casa speriamo di girare l'inerzia negativa di questa sera"



