Tagscampionata LBALe parole di coach Piero Bucchi



Il commento del tecnico della Dinamo Banco di Sardegna nel post partita: “Partita da parte nostra assolutamente insufficiente, non mi interessa covid o non covid: partita non giocata, senza ritmo, partita insufficiente punto. Dobbiamo decisamente resettare perché questo non va bene. La partita dura quaranta minuti, bisogna giocarli tutti: siamo stati completamente diversi rispetto alle sfide di Venezia e Varese, dobbiamo essere più forti del covid e di tutte le difficoltà. Dobbiamo essere più duri mentalmente, sono molto arrabbiato e spero che lo siano anche i giocatori come lo sono io. L’imperativo è recuperare la mentalità che avevamo fino a 15 giorni fa quando eravamo una squadra, oggi non siamo stati una squadra”.







Sassari, 09 gennaio 2022



Ufficio Comunicazione



Dinamo Banco di Sardegna