'Dobbiamo fare tutti un passo in più'

“Momento particolare, ovviamente non sono contento perché non siamo quelli che vogliamo essere. Dobbiamo fare due passi indietro, lavorare con sacrificio e disponibilità per dare una svolta. Trento? Sarà una partita contro una squadra equilibrata, quindi sarà un test delicato da affrontare con la giusta mentalità per invertire la tendenza”.



Atteggiamenti negativi di qualche giocatore? “Non voglio parlare dei singoli, ma secondo me in generale tutti quanti dobbiamo essere più disponibili. Risponderò in maniera globale, è un concetto che riguarda tutti, da giocatori a staff. Quello che abbiamo fatto dopo Verona non è sufficiente, dobbiamo invertire immediatamente il trend”.



Qual è questa tendenza? Quanto hanno inciso gli infortuni e cambi? “Stiamo cambiando faccia spessissimo. Queste cose incidono, per cui alla fine abbiamo effettivamente avuto un processo di adeguamento. Vero che abbiamo cambiato poco ma ogni volta abbiamo avuto una faccia diversa. Concordo con l’idea di aver visto due Dinamo a Salonicco, ed è qua che dobbiamo raddrizzare e dare la continuità di cui c’è bisogno. C’è bisogno di sacrificio, lavoro, disponibilità e rimanere uniti”.



Robinson? “Giocatore che di sicuro ci ha fatto vedere altre cose. Ha saltato 27 giorni di preparazione quindi non è il suo miglior momento di forma. Ci vuole tempo affinché possa ritrovare la condizione e tornare il giocatore che tutti conosciamo”.



Onuaku? “Deve saper riuscire ad essere più continuo nel rendimento. Deve dare continuità maggiore alla sua gara, è un giocatore che ha un’esperienza europea nonostante l’età. A differenza di altre parti, in Europa e in particolare in Italia deve dare continuità maggiore”.



Come si risolleva la squadra a livello emotivo? “Capitano queste cose, gli europei hanno avuto una reazione dopo i time out in Grecia ma non parlerò dei singoli. Tutti quanti dobbiamo fare un passo in avanti e non dobbiamo dividere il gruppo per cercare i responsabili. Domenica scenderemo in campo consapevoli che sarà contro una squadra solida, per cercare di essere compatti”.



Jones, cosa mi aspetto da lui? “Non ha avuto il tempo di fare le partite estive in cui ti è concesso fare più errori, ma sta trovando quella condizione per capire il suo ruolo all’interno del gruppo. Ha saltato la fase di adattamento per arrivare serenamente all’inizio del campionato”.



Situazione infermeria? A parte Chris Dowe e Kaspar Treier, Devecchi ha avuto il via qualche giorno per riprendere un po’ confidenza col campo e sta cercando di ritrovare il ritmo”.



